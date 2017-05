Lenningen (pol) - Der 27-jährige Fahrer einer Suzuki GSXR fuhr am frühen Sonntagabend von Neidlingen in Richtung Schopfloch, als er in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam und in die Wiese schlitterte. Laut Polizeimeldung zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Nach aktuellem Kenntnisstand wird sich der Motorradfahrer erholen. Das Motorrad musste durch eine Abschleppfirma geborgen werden.

