Kirchheim (pol) - Am Dienstagabend ist ein Motorradfahrer in das Heck eines Skoda gefahren. Laut Polizei befuhr eine 61-Jährige gegen 17.30 Uhr die Schöllkopfstraße aus Richtung Bahnhofstraße kommend in Fahrtrichtung Dettinger Straße. Etwa 50 Meter nach der Einmündung Ziegelstraße musste sie verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannte der 25-jährige Motorradfahrer hinter ihr zu spät. Beim Sturz verletzte sich der Mann leicht. Es entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.

