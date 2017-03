Ostfildern-Kemnat (pol) - Leichte Verletzungen erlitt der 16-jährige Fahrer eines Leichtkraftrads bei einem Verkehrsunfall, der sich am Samstagmittag um 12.30 Uhr in der Hauptstraße in Kemnat ereignet hat. Der 40-jährige Fahrer eines VW Passat befuhr nach Angaben der Polizei die Hauptstraße in Richtung Ortsmitte und wollte im weiteren Verlauf nach links in eine Hofeinfahrt abbiegen. Hierbei übersah er den aus der Gegenrichtung kommenden Motorradfahrer. Dieser versuchte noch zu bremsen, konnte aber eine Kollision mit dem Pkw nicht mehr vermeiden. Beim Sturz auf die Fahrbahn zog er sich leichte Verletzungen zu. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt rund 3.500 Euro.

