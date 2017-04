Wendlingen am Neckar (pol) - Zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Motorrad ist es am Montagnachmittag in der Ulmer Straße (L 1200) gekommen. Der Unfall ereignete sich, wie die Polizei berichtet, kurz nach 16.30 Uhr auf Höhe des Umspannwerkes. Ein Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt.

Ein 65 Jahre alter Fahrer einer Mercedes-Benz A-Klasse bog aus der Boßlerstraße in Richtung Innenstadt ab. Dabei nahm er einem 54 Jahre alten Motorradfahrer die Vorfahrt. Dieser war in Richtung Ötlingen unterwegs und versuchte vergeblich, durch eine Vollbremsung einen Zusammenprall zu verhindern. Er prallte in die Seite des Mercedes-Benz und wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 8.000 Euro.