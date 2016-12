Esslingen (pol) - Raureif und Glätte ist am Montagabend einem 16-jährigen Motorradfahrer zum Verhängnis geworden. Der Jugendliche befuhr gegen 19 Uhr mit seinem Motorrad die K1215 aus Richtung der Adenauerbrücke herkommend und wollte nach links auf die B10 in Richtung Göppingen auffahren, wie die Polizei berichtet. Auf der leicht glatten Straße verlor er beim Abbiegen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam zu Fall. Mit leichten Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Motorrad entstand ein Schaden von etwa 100 Euro.

