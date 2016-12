Filderstadt (pol) - Ein gestürzter Motorradfahrer hat am Donnerstagnachmittag so schwere Verletzungen erlitten, dass er mit einem Rettungswagen zur Behandlung in eine Klinik gefahren werden musste. Der 23-Jährige bog laut Polizei mit seiner Yamaha, gegen 15.20 Uhr, von der Weidacher Straße kommend nach rechts auf die Echterdinger Straße ab. Hierbei verlor er ohne Fremdbeteiligung die Kontrolle über seine Maschine und stürzte zu Boden. An dem Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro

