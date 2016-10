Filderstadt (pol) - Beim Linksabbiegen hat ein 61-jähriger Filderstädter am Mittwochabend, gegen 17.30 Uhr, in der Stuttgarter Straße einen Motorradfahrer übersehen. Der 61-Jährige war mit seinem Fiat Punto auf der Stuttgarter Straße in Richtung Stetten unterwegs. An der Einmündung wollte er nach links in die Schwalbenstraße einbiegen. Ein entgegenkommender 31-Jähriger, der in die Gegenrichtung fuhr, setzte gerade an, einen vor ihm an der Haltebucht einfahrenden Linienbus zu überholen. Beim Abbiegen nach links erfasste der Punto den Motorradfahrer, den er zuvor nicht gesehen hatte. Der Motorradfahrer wurde auf die Fahrbahn geschleudert. Hierbei verletzte er sich so schwer, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Beide Fahrzeuge mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Stuttgarter Straße laut Polizei gesperrt werden, weshalb es im Berufsverkehr zu Verkehrsbehinderungen kam.

