Nürtingen (pol) - Zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen ist es am Dienstagmorgen in Reudern nach einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 58-Jähriger war mit seinem VW Caddy kurz nach 7.30 Uhr auf der Durchgangsstraße in Richtung Kirchheim unterwegs und wollte nach links auf die Stephanstraße in Richtung Oberboihingen abbiegen.

Ein entgegenkommender Pkw-Lenker ließ im stockenden Verkehr eine Lücke und deutete dem VW-Fahrer per Lichthupe an, dass er ihm das Abbiegen ermöglichen wird. In diesem Moment fuhr ein 22-jähriger Motorradfahrer links an der Fahrzeugschlange in Richtung Nürtingen vorbei und kollidierte mit dem abbiegenden Caddy. Beim Sturz auf die Fahrbahn zog sich der junge Mann so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungswagen zur Behandlung in eine nahegelegene Klinik gefahren werden musste. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf über 15.000 Euro geschätzt, wobei alleine an der KTM Totalschaden in Höhe von etwa 8000 Euro entstanden sein dürfte. Während der Unfallaufnahme musste die B 297 teilweise gesperrt werden, so dass sich der Verkehr in beide Richtungen erheblich staute.