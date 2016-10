Esslingen (pol) - Zu einem Unfall zwischen einem 33-jährigen Motorradfahrer und einer 72-jährigen Autofahrerin ist es am Mittwochabend, gegen 19 Uhr, auf der Plochinger Straße gekommen. Die Skoda-Fahrerin war zunächst von der Hainbachstraße nach rechts in die Plochinger Straße in Richtung Innenstadt eingebogen. Da sie aber gleich wenden wollte, fuhr die Frau langsam. Als sie den Blinker setzte und ihr Wendemanöver begann, hatte ein 33-jähriger Suzukifahrer jedoch bereits zum Überholen angesetzt. Beide kollidierten und der Motorradfahrer kam zu Fall. Er zog sich bei dem Sturz Verletzungen an Schulter und Hüfte zu und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Auch die 72-Jährige musste zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden. Das Motorrad war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An den Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

