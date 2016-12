Altbach (pol) – Als der 16 Jahre alte Fahrer eines Leichtkraftrads am Donnerstag gegen 20.30 Uhr in Altbach den Kreisverkehr in Richtung Ortsmitte/Esslinger Straße verlassen wollte, hat er einen 20-Jährigen übersehen, der mit seinem Mountainbike auf dem Radfahrstreifen am Fußgängerüberweg die Esslinger Straße überqueren wollte. Er bremste stark ab, als er den Radler sah. Dabei stürzte er, rutschte auf der rechten Fahrzeugseite liegend aus dem Kreisverkehr in die Esslinger Straße hinein und touchierte dabei das Hinterrad des Fahrrads, berichtet die Polizei. Der 20-Jährige verlor die Kontrolle über sein Rad und verletzte sich beim Sturz leicht an der Hand. Der Mopedfahrer blieb am Fahrbahnrand liegen und erlitt eine Verletzung am Bein. Der Rettungsdienst brachte ihn zur ambulanten Behandlung in die Klinik.

