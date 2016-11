Neckartailfingen (pol) - Zu einem Verkehrsunfall ist es am Mittwochmorgen auf der B 297 zwischen Neckartailfingen und Neckartenzlingen gekommen. Dabei wurde eine 58 Jahre alte Mofafahrerin schwer verletzt. Die Frau bog, kurz nach 7 Uhr, aus einem Feldweg auf die B 297 in Richtung Neckartenzlingen ab. Dabei missachtete sie laut Polizei die Vorfahrt eines aus Richtung Neckartailfingen hergekommenen 59 Jahre alten Fahrers eines VW Tiguan. Es kam zur Kollision zwischen dem Zweirad und dem VW. Der Rettungsdienst brachte die verletzte Frau zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro

