Schlierbach (pol) - Weil er in Schlangenlinien fuhr, ist am Mittwochabend, kurz nach 20 Uhr, ein 82-Jähriger aus Ebersbach auf der B 297 aufgefallen. Zeugen verständigten die Polizei, nachdem der Mann mit seinem Mercedes C-Klasse an der Einmündung der Kirchheimer Straße sehr unsicher in die B 297 in Richtung Kirchheim eingebogen war. Auf der Bundesstraße geriet er laut Polizei teilweise so weit auf die Gegenfahrbahn, dass der Gegenverkehr bremsen und ausweichen musste. Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes am Ortseingang Kirchheim hielt er an. Wie sich bei den nachfolgenden Ermittlungen herausstellte, war wohl eine medizinische Ursache der Grund für seine Fahrweise. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug waren rundherum frische Unfallspuren festzustellen, weshalb die Polizei Kirchheim jetzt nach Geschädigten und Fahrern sucht, die durch die Fahrweise des Mannes gefährdet wurden. An seine Fahrtstrecke konnte sich der Mann nicht mehr erinnern. Bislang ist nur bekannt, dass er noch bei Tageslicht in Plochingen weggefahren war. Hinweise bitte an das Polizeirevier Kirchheim, Telefon 07021/5010.

