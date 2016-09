Wendlingen (pol) - Ein Betrunkener hat am Sonntagmorgen gegen acht Uhr einen Verkehrsunfall auf der B 313 verursacht, bei dem zwei Personen leicht verletzt worden sind. Der 63-Jährige befuhr laut Polizeiangaben die Bundesstraße von Plochingen herkommend in Richtung Nürtingen. Kurz vor der Anschlussstelle Köngen-Nord krachte er vermutlich aufgrund seiner alkoholischen Beeinflussung auf den Mitsubishi einer 71-Jährigen, die den rechten Fahrstreifen benutzte. Die Kollision war so heftig, dass der Wagen der Frau nach rechts von der Fahrbahn geschoben wurde. Der Pkw überfuhr den Grünstreifen, beschädigte einen Zaun und blieb an einem Baum stehen. Die Fahrerin und ihr Beifahrer zogen sich leichte Verletzungen zu und wollten sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 9000 Euro. Bei dem Unfallverursacher ergab der Alkoholtest einen Wert von knapp zwei Promille. Nach einer Blutentnahme musste er seinen Führerschein abgeben. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Telefon 07022/92240 mit dem Polizeirevier Nürtingen in Verbindung zu setzen.

