Esslingen (pol) - Sehr schnell ist am Donnerstagmorgen, kurz vor neun Uhr, ein Motorradfahrer auf der B 10 gefahren. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich laut Polizei heraus, dass durch unzulässige technische Veränderungen an seiner Maschine die Betriebserlaubnis erloschen ist. Der 40-Jährige fiel einer Motorradstreife der Esslinger Verkehrspolizei aufgrund seiner zügigen Geschwindigkeit und Rechtsüberholens auf der Bundesstraße in Richtung Göppingen auf. Bei der Hinterherfahrt konnte eine Geschwindigkeit von 130 km/h statt der erlaubten 80 km/h gemessen werden. An der Querspange Reichenbach wurde der Biker gestoppt. Bei der Überprüfung seiner Honda konnten die Veränderungen am Auspuff und am Heck festgestellt werden, die zur Erlöschung der Betriebserlaubnis führten.

