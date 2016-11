Esslingen (pol) - An zwei Cafés und an einem Bekleidungsgeschäft sind in der Nacht zum Donnerstag in Esslingen mehrere Scheiben eingeworfen worden, wie die Polizei berichtet. Der Schaden beläuft sich auf über 2.500 Euro.

Da in allen drei Fällen dieselbe Sorte an Granitsteinen verwendet worden ist, geht die Polizei von einem Tatzusammenhang aus. Betroffen waren zwei Cafés an der Maille und ein Modeladen am Marktplatz. In der Zeit zwischen 18 Uhr und neun Uhr wurden von den noch unbekannten Tätern die Scheiben der Eingangstüren, eines Schaukastens und eines Schaufensters eingeworfen. Das Polizeirevier Esslingen bittet unter Telefon 0711/3990-0 um Zeugenhinweise.