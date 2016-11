Baltmannsweiler (pol) - Eine 30-Jährige ist am Sonntagmittag gegen 12.30 Uhr auf der Reichnbacher Straße gegen ein Verkehrszeichen und einen Baum geprallt. Sie war mit ihrem VW Polo in Richtung Reichbach unterwegs und kam am Ortsausgang im Bereich des Verkehrsteilers wegen zu hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass die Dame trotz der winterlichen Verhältnisse mit Sommerreifen unterwegs war. Sie zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Es enstand ein Schaden in Höhe von 3.000 Euro.

