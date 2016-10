Leinfelden-Echterdingen (pol) - Am Donnerstagabend ist das oberste Parkdeck eines Einkaufsmarktes in der Ulmer Straße für eine private Drift-Show missbraucht worden. Der 19 Jahre alte Fahrer eines Mercedes-Benz 190 nutzte laut Polizei gegen 20.45 Uhr die Parkebene, um in einer rasanten Fahrt und mit qualmenden Reifen um geparkte Fahrzeuge und Laternen herum zu kurven. Die Polizei ermittelt nun, ob durch das wagemutige Fahrmanöver Personen gefährdet wurden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Filderstadt unter der Telefonnummer 0711/70913 entgegen.

