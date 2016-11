Filderstadt (pol) - Leichte Verletzungen hat der Fahrer eines Renault Twingo erlitten, nachdem er am Dienstagabend in der Schulstraße in das Schaufenster eines Reisebüros gefahren ist. Der 47 Jahre alte Fahrer aus Filderstadt war gegen 18.45 Uhr auf der Schulstraße in ortseinwärtiger Richtung unterwegs. An der Einmündung zur Uhlbergstraße wollte er nach links in Richtung Waldenbuch abbiegen. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr er geradeaus über eine Grünfläche und den angrenzenden Gehweg direkt in das Schaufenster des Gebäudes. Hierbei zog sich der Fahrer leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in die Klinik gebracht. Am Schaufenster entstand ein Schaden von etwa 3.000 Euro, am Renault von etwa 2.500 Euro. Durch die Feuerwehr und einen Handwerker wurde die beschädigte Scheibe notdürftig gesichert.

