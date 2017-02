Dettingen unter Teck (pol) - Bei einem Verkehrsunfall ist am Sonntag ein 48 Jahre alter Fahrer eines Motorrollers leicht verletzt worden, so die Polizei. Der Unfall ereignete sich gegen 13.15 Uhr in der Alte Bissinger Straße. Eine 24 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Mini wollte von der Alte Bissinger Straße in die Limburgstraße abbiegen. Dabei nahm sie einem entgegenkommenden Rollerfahrer die Vorfahrt. Der Rollerfahrer prallte in die Seite des Mini und verletzte sich. Der Rettungsdienst brachte den Mann zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus. Sein Motorroller war nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 6.000 Euro.

