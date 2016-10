Esslingen (pol) - Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen einen einschlägig polizeibekannten 19-Jährigen aus Esslingen. Dieser schlug laut Polizei am Donnerstagabend gegen 21 Uhr einen gleichaltrigen Bekannten und verletzte ihn mit einem Messer am Bein.

Der Beschuldigte war gegen 19.15 Uhr zur Wohnanschrift seines 19-jährigen Bekannten gefahren und hatte diesen gebeten, mit ins Auto zu kommen. Dort sollte eine Aussprache über zurückliegende persönliche Probleme stattfinden. Gemeinsam fuhren sie nach Oberesslingen in die Banatstraße. Im Verlauf des Gesprächs eskalierte die Situation und der Beschuldigte schlug seinem Kontrahenten mehrmals mit der Faust ins Gesicht. Anschließend nahm er ein Messer zur Hand und versetzte dem 19-Jährigen einen Stich in den Oberschenkel. Der Verletzte stieg daraufhin aus und begab sich zu Fuß nach Hause. Im Anschluss wurde er von Angehörigen in die Klinik gefahren, die er nach ambulanter Versorgung wieder verlassen konnte.

Der Beschuldigte hatte sich nach der Tat sich mit seinem Fahrzeug entfernt und wurde noch in der Nacht an seiner Wohnanschrift vorläufig festgenommen.

Der bereits wegen verschiedener Gewalttaten anhängige Tatverdächtige wurde am Freitagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem Haftrichter beim Amtsgericht Esslingen vorgeführt. Weitere Ermittlungen sind derzeit noch im Gange.