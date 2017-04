Leinfelden-Echterdingen (pol) – Offensichtlich mit viel zu hoher Geschwindigkeit ist ein 54-jähriger Autofahrer in der Nacht zum Montag gegen 0.10 Uhr aus der Kurve geflogen. Wie die Polizei berichtet, verließ er die B 27 aus Richtung Tübingen kommend an der Ausfahrt Stetten. Weil deutlich zu schnell fuhr, kam er in der Kurve nach links von der Fahrbahn ab, raste über ein Verkehrsschild und schleuderte etwa 30 Meter über eine Wiese. Erst im angrenzenden Wald kam das Auto zum Stehen. Der Fahrer überstand den spektakulären Unfall unverletzt. Sein Auto, an dem unter anderem die komplette Fahrzeugfront abgerissen wurde, hatte nur noch Schrottwert. Es musste von einem Abschleppdienst geborgen werden.

