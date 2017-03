Nürtingen (pol) - Am Freitagabend gegen 21:30 Uhr hat ein Unbekannter zwei Männern in der Nürtinger Kanalstraße mittels einer abgeschlagenen Glasflasche gedroht. Die zwei 25 und 27 Jahre alten Männer liefen auf dem Gehweg in der Kanalstraße, als sie plötzlich auf Höhe der Zufahrt zu einer Flüchtlingsunterkunft von einem alkoholisierten, grölenden und torkelnden Mann angesprochen wurden. Dieser schlug an seiner mitgeführten Glasflasche den Flaschenhals ab und drohte damit den beiden Männern in unverständlicher Sprache. Die Männer konnten sich unverletzt in Sicherheit flüchten und verständigten die Polizei. Der Unbekannte begab sich in die Flüchtlingsunterkunft. Er wurde wie folgt beschrieben: Dunkelhäutig, etwa 1,75m groß, 25-30 Jahre alt, schulterlange Rastazöpfe, weißes Oberteil. Bei einer polizeilichen Überprüfung in der Flüchtlingsunterkunft konnte der Mann nicht mehr angetroffen werden. Das Polizeirevier in Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter Tel. 07022/9224-0 Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können.

