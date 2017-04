Neckartailfingen (pol) - Einen Schutzengel hatte ein Autofahrer am Montagabend an Bord, als er sich mit seinem Wagen mehrfach überschlagen hat, wie die Polizei berichtet.

Der 27-Jährige befuhr mit seinem Wagen gegen 19 Uhr die K 1257 von Neckartailfingen in Richtung Altdorf. Etwa 500 Meter nach dem Ortsende kam der Pkw aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Ford überfuhr einen Leitpfosten, rutschte im Grünstreifen entlang bis er gegen eine Dole prallte. In der Folge überschlug er sich mehrfach und kam etwa 100 Meter weiter auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Auto befreien.

Der Mann erlitt ersten Erkenntnissen nach lediglich Prellungen und Schürfwunden. Zur Behandlung wurde er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Sein Fahrzeug musste geborgen werden. Es entstand Totalschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.