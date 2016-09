Kirchheim (pol) - Am Dienstagnachmittag ist ein etwa 35 bis 40 Jahre alter Mann mit entblößtem Glied in der Kirchheimer Fußgängerzone unterwegs gewesen. Gegen 14.10 Uhr kam der Unbekannte in der Marktstraße zwei 14-jährigen Schülerinnen entgegen. Schnurstracks ging der Exhibitionist laut Polizei mit heraushängendem Glied zwischen den Jugendlichen hindurch. Als diese sich schockiert umdrehten, blieb der Unbekannte stehen und winkte den Mädchen zu. Die Schülerinnen alarmierten die Polizei, welche trotz Fahndung den Mann nicht ergreifen konnte. Er wurde als etwa 1,75 Meter groß, schlank und mit mitteleuropäischem Aussehen beschrieben. Der Unbekannte trug eine eckige Brille, ein blaues Poloshirt und eine schwarze Hose. Hinweise nimmt das Polizeirevier Kirchheim unter der Telefonnumer 07021/5010 entgegen.

