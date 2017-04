Böblingen (pol) - Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntagmittag auf der Calwer Straße, Höhe Heinkelstraße. Der 58 jährige Fahrer eines PKW fuhr von Dagersheim kommend in Richtung Böblingen. Im weiteren Verlauf wollte er nach Links in die Flugfeld- Allee abbiegen. Da die

Lichtzeichenanlage für den Lenker Rot zeigte, musste dieser verkehrsbedingt anhalten. Zur gleichen Zeit befuhr ein 36-jähriger Kradfahrer den gleichen Fahrstreifen. Aus bislang unbekannter Ursache erkannte der Kradfahrer den verkehrsbedingt haltenden Wagen zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf diesen auf. Durch die Wucht des Aufpralls stürzte der 36- jährige Kradfahrer und wurde dabei schwer verletzt. Der Fahrer des Autos kam mit leichten Verletzungen davon. Beide Unfallbeteiligten wurden zur medizinischen Erstversorgung in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Die Höhe des entstandenen Schadens beträgt nach ersten Schätzungen der Polizei 15.000 Euro. Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt im Einsatz. Die Calwer Straße musste im Kreuzungsbereich für die Zeit der Unfallaufnahme teilweise gesperrt werden.

