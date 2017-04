Oppenau (dpa) - Eine Frau ist mit ihrem Gleitschirm bei Oppenau (Ortenaukreis) abgestürzt und dabei schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben am Sonntag kurz vor dem geplanten Landeplatz. Die 49-Jährige sei ins Trudeln geraten und aus rund 150 Metern Höhe in ein Waldgebiet gestürzt. Bergwacht, Rettungsdienst und Polizei waren mehr als zwei Stunden im Einsatz. Die 49-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Tübingen geflogen.

Anzeige