Owen (pol) - Ein Verkehrsunfall mit einem Pkw und einem Lkw hat sich am Montagvormittag im Tiefenbachtal ereignet. Ein 63-Jähriger befuhr nach Angaben der Polizei mit seinem Opel Zafira kurz nach zehn Uhr die K 1243 von Owen herkommend in Richtung Nürtingen. Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit kam der Pkw-Lenker zu weit nach rechts. Beim Gegenlenken geriet er auf die Gegenfahrspur und streifte einen entgegenkommenden Lkw. Der Autofahrer zog sich leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zur Reinigung der Fahrbahn musste die Straßenmeisterei ausrücken.

