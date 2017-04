Ostfildern (pol) - Mehrere Polizeistreifen haben sich am Mittwochnachmittag in einer Unterkunft für Flüchtlinge in Nellingen eine Auseinandersetzung mit einem Flüchtling geliefert, der unter Verdacht stand, Diebesgut zu besitzen.

Anzeige

Der 23 Jahre alter Kameruner, so berichtet die Polizei, wurde gegen 17.15 Uhr im Industriegebiet einer Personenkontrolle unterzogen. Seine Ausweispapiere holte der Mann im Beisein der kontrollierenden Polizisten, in einer nahegelegenen Asylunterkunft, aus einem Schrank. Beim Öffnen der Schranktür entdeckten die Einsatzkräfte mehrere Kartons mit hochwertigen Schuhen und anderen Wertgegenständen, die auf richterliche Anordnung beschlagnahmt wurden.

Anzeige

Zur Unterstützung wurden weitere Polizeistreifen hinzugezogen. Als die Gegenstände aus dem Gebäude zum Streifenwagen getragen werden sollten, rastete der 23-Jährige aus und versuchte diese den Einsatzkräften zu entreißen. Beim Versuch, den Mann unter Kontrolle zu bringen, nahm dieser eine Bierbank und drohte damit, diese in Richtung der Einsatzkräfte zu werfen.

Im weiteren Verlauf legte er die Bank weg, nahm faustgroße Steine und richtete diese wurfbereit in Richtung der Polizeikräfte. Erst nach mehrfacher Aufforderung durch die Polizei und nach Zurufen umstehender Flüchtlinge legte der Mann die Steine weg. Die Ermittlungen zur Herkunft der Gegenstände dauern an.