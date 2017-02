Filderstadt/Neuhausen/Leinfelden-Echterdingen (pol) - Bei Verkehrskontrollen im Rahmen ihrer Streifentätigkeit mussten Beamte des Polizeireviers Filderstadt über das vergangene Wochenende insgesamt sechs Fahrzeugfahrer wegen des Verdachts auf Alkohol- oder Drogenbeeinflussung beanstanden und aus dem Verkehr ziehen, so berichtete die Polizei. Bei vier Fahrern ergab sich während der Personenüberprüfung der Verdacht unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln zu stehen. In Leinfelden-Echterdingen fiel ein 41-jähriger Fordfahrer am Samstagnachmittag um 15.45 Uhr auf. In Bernhausen geriet ein 24-jähriger Peugeotfahrer etwas später, um 19.15 Uhr, ins Visier der Ordnungshüter. Am Sonntagabend dann um 21.30 Uhr in Bonlanden ein 25-Jähriger mit seinem BMW und am Montag, um 0.15 Uhr in Neuhausen ein 25-jähriger VW-Fahrer. Bei allen Fahrern wurden Blutproben erhoben und die Weiterfahrt für 24 Stunden untersagt. Auch eine Fahrerin, die am Freitag nach dem Konsum von Alkohol aufgefallen war, musste mit zur Blutentnahme. Die 49-Jährige war am Freitag, kurz vor Mitternacht, nach unsicherer Fahrweise mit ihrem Rad in Bernhausen zu Fall gekommen. Weil sie sich von einem hinzugekommenen Zeugen nicht helfen lassen wollte und sich stattdessen entfernte, verständigte der Mann die Polizei. Er machte sich Sorgen, weil er den Verdacht hatte, dass die Frau stark betrunken war und sich beim Sturz verletzt haben könnte. Die Polizei konnte die Wohnanschrift ausfindig machen. Ein Alkotest bestätigte den Verdacht auf starke Alkoholbeeinflussung, sodass eine Blutentnahme richterlich angeordnet wurde. Deutlich weniger Alkohol hatte eine 57-Jährige intus, die am Samstagabend, gegen 22.30 Uhr, mit ihrem Citroen von einer Streife in Leinfelden-Echterdingen angehalten und kontrolliert wurde. Ihr Wert zeigte aber auch über 0.5 Promille, sodass die Weiterfahrt untersagt werden musste. Die Polizei hat ja bereits im Vorfeld angekündigt, dass gerade in der närrischen Zeit mit verstärkten Polizeikontrollen gerechnet werden muss. So sollten Verkehrsteilnehmer, die Alkohol konsumieren, öffentliche Verkehrsmittel oder Taxen benutzen, damit sie nicht mit dem Gesetz in Konflikt kommen und in Gefahr geraten, ihren Führerschein zu verlieren.

