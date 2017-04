Gerlingen (pol) - Mit Polizeigewahrsam endete eine aloholisierte Fahrt auf der A81. In der Nacht auf Sonntag, fuhr ein 43 Jahre alter Lenker die A 81 in Richtung Leonberg. Kurz vor der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach fuhr er nach rechts in die dortige Schutzplanke, setzte seine Fahrt aber unvermittelt fort. Im Engelbergtunnel geriet er dann mit seinem Fahrzeug mehrfach rechts gegen die Tunnelwand. In der Überleitung zur A 8 in Richtung Karlsruhe fuhr er noch links in die Leitplanke bevor sein deutlich beschädigtes Fahrzeug von einer Streife gestoppt werden konnte. Bei der anschließenden Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrer deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Nach Beendigung der notwendigen Maßnahmen auf einer Dienstelle sollte der Fahrer entlassen werden. Hierbei leistete er Widerstand und beleidigte die Polizeibeamten, sodass er in Gewahrsam genommen wurde. Die Fahrerlaubnis wurde einbehalten, ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 20.000 Euro.

Anzeige