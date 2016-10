Esslingen (pol) - Am Sonntagabend ist ein Teenager doppelt so schnell wie erlaubt auf der B10 gefahren. Gegen 23.40 Uhr war der 19-Jährige laut Polizei mit seinem Mercedes in Fahrtrichtung Göppingen unterwegs. Auf Höhe der Sirnauer Brücke wurde er vom Laser der Polizei mit einer Geschwindigkeit von 164 km/h erfasst, obwohl auf dieser Strecke nur 80 km/h erlaubt sind.

Nach Abzug der Toleranz überschritt er die Höchstgeschwindigkeit um 84 km/h, was ihm nun ein Bußgeld von 600 Euro, ein dreimonatiges Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg einbringen wird.