Nürtingen (pol) - Nach der Erwärmung einer Tasse Wasser in der Mikrowelle hat sich am Samstagnachmittag ein Brand in einer Wohnung in Frickenhausen ereignet. Als die Bewohner zunächst ohne etwas zu bemerken ihr Haus verlassen wollten, löste plötzlich ein Rauchmelder in der Küche Alarm aus. Beim Betreten der Küche war diese bereits stark verraucht und die Feuerwehr Frickenhausen wurde alarmiert. Eigene Löschversuche schlugen laut Polizei wegen der starken Rauchentwicklung zunächst fehl. Die Feuerwehr hingegen konnte den Brand löschen, noch bevor größere Schäden entstanden. Die Bewohner wurden wegen eines Atemleidens und eines Schocks durch das DRK behandelt.

