Filderstadt (pol) - Am Samstag haben sich zur Mittagszeit zwei Männern verschiedener Nationalität in einer Asylunterkunft im Stadtteil Bernhausen gestritten. Der Streit begann laut Polizei wegens eines Spiegel. Als dieser im weiteren Verlauf zu Bruch ging, attackierte einer der Männer den anderen mit einem Küchenmesser. Der bedrohte Kontrahent nahm ein zufällig herumstehendes Mülleimergestell als Schutzschild zu Hilfe, um die Stichbewegungen des Täters abzuwehren. Dennoch erlitt er drei blutende Schnittwunden an der linken Hand, weshalb er zur weiteren Behandlung in eine Klinik eingeliefert werden musste. Ein anwesender Security Mitarbeiter konnte den Täter bis zum Eintreffen einer Streifenwagenbesatzung festhalten und der Polizei übergeben. Die weiteren Ermittlungen vor Ort wurden von der Kriminalpolizei übernommen.

Anzeige