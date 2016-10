Neuhausen (pol) - Zu einem Auffahrunfall mit einer Leichtverletzten ist es am Dienstagmorgen, um kurz nach sechs Uhr, an der Einmündung der Scharnhäuser Straße in die Plieninger Straße in Neuhausen gekommen. Eine 30-jährige VW-Fahrerin befuhr die Scharnhäuser Straße in Richtung Plieninger Straße und wollte in diese einbiegen. Wegen eines auf der Plieninger Straße herannahenden Fahrzeugs bremste sie ab. Ein hinter ihr fahrender, 37-jähriger Mercedes-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Golf der Frau auf. Bei der Kollision zog sich die Golf-Fahrerin leichte Verletzungen zu. Sie wurde durch den Rettungsdienst zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von 3000 Euro.

