Wendlingen/Kirchheim (pol) - Ein 25-jähriger Mann ist am Samstag mehrfach aufgefallen, indem er junge Frauen belästigte und diese auch anfasste. Nach ersten Ermittlungen sprach der Tatverdächtige zunächst drei junge Frauen in der S-Bahn von Kirchheim nach Wendlingen an. Nachdem die drei jungen Frauen im Alter von 17 und 18 Jahren die Kontaktversuche des Mannes ablehnten, zeigte sich dieser unbeeindruckt und wurde gegenüber den Frauen lautstark und aggressiver. Zwei Mitfahrer griffen in die Situation ein, zogen den Mann von den Frauen weg und riefen die Polizei hinzu. Der Tatverdächtige wurde durch Beamte des Polizeireviers Nürtingen zunächst zur Dienststelle gerbracht. Gegenüber den Beamten äußerte der Mann, dass er im Laufe des Abends beabsichtige, Frauen kennenzulernen. Der Tatverdächtige musste laut Polizei wenig später, nach Prüfung einer vorübergehenden Unterbringung im Polizeigewahrsam, auf freien Fuß gesetzt werden.

Gegen 22.30 Uhr kam es in der S-Bahn von Wendlingen in Richtung Kirchheim erneut zu einem Zwischenfall unter Beteiligung des 25-jährigen Mannes. In diesem Fall setzte sich der Mann in eine Sitzgruppe gegenüber dreier Mädchen im Alter von 15 bis 18 Jahren und versuchte aggressiv ein Gespräch mit diesen zu führen. Die Mädchengruppe erwiderte vehement, was den jungen Mann nicht von weiteren Ansprachen abhielt. Im Verlauf der Gesprächsversuche berührte der Tatverdächtige eines der Mädchen am Knie durch einen Aufriss an ihrer Löcherjeans. Als sämtliche Personen in Kirchheim aus der S-Bahn stiegen, liefen die Mädchen in Richtung Busbahnhof davon, worauf der 25-jährige Tatverdächtige widerholt auf die Mädchen zuging, eine der Geschädigten am Arm griff und sie beleidigte. Gleichzeitig befand sich der Vater eines der Mädchen am Busbahnhof, um diese abzuholen. Umgehend wurde das Polizeirevier in Kirchheim aufgesucht und Anzeige erstattet. Im Rahmen der Fahndung konnte der junge Mann angetroffen und festgenommen werden, musste aber nach Abschluss der Maßnahmen erneut auf freien Fuß gesetzt werden.