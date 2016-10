Filderstadt (pol) - Unbekannte Diebe sind am Sonntag laut Polizei in einem Freizeitbad in Bonlanden unterwegs gewesen. In der Zeit von 11 bis 14 Uhr wurden im Eingangsbereich zu den Saunen mindestens zehn Wertfächer aufgebrochen. Gestohlen wurden Wertgegenstände im Gesamtwert von knapp 800 Euro. Hinweise auf die Diebe gibt es bislang nicht.

