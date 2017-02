Denkendorf (pol) - Mehrere Personen und ein Hund sind bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag im Körschtal verletzt worden. Ein 20-Jähriger war laut Polizeiangaben mit einem VW Golf gegen 13.30 Uhr auf der L 1204 von Denkendorf kommend in Richtung Deizisau unterwegs. Beim Linksabbiegen in einen Feldweg übersah der junge Mann den entgegenkommenden VW Tiguan eines 76-Jährigen.

Durch die Kollision wurden der Unfallverursacher sowie die 73-jährige Beifahrerin in dem SUV leicht verletzt. Sie mussten durch den Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gefahren werden. Der Hund wurde durch den Tiernotrettungsdienst versorgt und in eine Tierklinik transportiert. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf knapp 20.000 Euro geschätzt.