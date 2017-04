Ludwigsburg (pol) - Am Freitagabend sind zwei Autos auf der Landstraße L1136 zusammengeprallt. Eine 24-jährige Autofahrerin befand sich nach Polizeiangabe gegen 19.30 Uhr auf dem Weg von

Schöckingen in Fahrtrichtung Hemmingen. Am Beginn einer Rechtskurve

kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die

Gegenfahrbahn und prallte dort mit dem entgegenkommenden Wagen

eines 32-Jährigen zusammen. Durch den Verkehrsunfall wurde beide Fahrer leicht verletzt, die 32-jährige Beifahrerin im entgegenkommenden Auto wurde schwer verletzt. Die Verletzte wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Da bei der

Unfallverursacherin der Verdacht auf Medikamentenbeeinflussung

bestand, wurde bei ihr eine Blutprobe entnommen. An den beiden

Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von

insgesamt ca. 18.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt

werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L1136 zwischen

Hemmingen und Schöckingen für ca. 2 Stunden voll gesperrt.

