Aichwald- Aichschieß (pol) - Am Freitag in der Zeit von 16 Uhr bis 20 Uhr hat ein Unbekannter laut Polizei in Aichwald - Aichschieß mehrere Reifen zerstochen.Der unbekannte Täter benutzte hierbei einen spitzen

Gegenstand und stach teilweise mehrfach auf die Reifen der Fahrzeuge ein. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise zum Täter nimmt das Polizeirevier in Esslingen unter der Tel.: 0711 / 3990-330 entgegen.Text

Anzeige