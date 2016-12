Esslingen (pol) - Am Samstag, gegen 00.05 Uhr, hat ein Unbekannter im Stöckenbergweg drei geparkte Pkw beschädigt und dabei hohen Schaden verursacht. Eine Zeugin beobachtete den Täter, wie er mit einem Gegenstand die geparkten Fahrzeuge stark zerkratzte. Dabei entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von circa 20 000 Euro. Als der Täter die Zeugin bemerkte, flüchtete er in Richtung Römerstraße. Eine Fahndung nach ihm verlief ergebnislos. Der Täter ist etwa 190 cm groß und trug eine schwarze Jacke mit weiten Ärmeln. Das Polizeirevier Esslingen bittet unter Telefon 0711/3990-330 um Zeugenhinweise.

