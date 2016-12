Esslingen (pol) - Am frühen Samstagabend ist es im Bereich der Esslinger Innenstadt zu mehreren Körperverletzungen gekommen. Ein 32-jähriger Besucher des Weihnachtsmarktes wurde durch einen betrunkenen 28-Jährigen durch mehrfaches Anrempeln provoziert. Der Täter riss dem Geschädigten laut Polizei die Brille aus dem Gesicht und beschädigte diese. Als das Opfer seine Ansprüche geltend machen wollte, wurde er durch den Beschuldigten und seinen ebenfalls beschuldigten Bruder mit Faustschlägen und Tritten traktiert. Durch zeitnahes Eintreffen der Polizeikräfte konnte das aggressive Brüderpaar festgenommen werden.

Wenig später kam es im Bereich des Hauptbahnhofes zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 29-Jährigen und einem Unbekannten. Im Verlauf der Schlägerei trat der Unbekannte auf den 29-Jährigen ein, als er bereits auf dem Boden lag. Bei Eintreffen der Streife und des Rettungsdienstes, war der Täter bereits geflüchtet. Der Verletzte wurde laut Polizei zunächst in ein Krankenhaus gebracht, löste sich jedoch bei Ankunft von den Sanitätern und flüchtete in unbekannte Richtung. Derzeit wird davon ausgegangen, dass sich die beteiligten Personen bekannt sind.

Am frühen Sonntagmorgen kam es aufgrund eines angeblichen Fehlverhaltens eines Geschwisterpaares in der Diskothek "One" zu einer Schlägerei mit den Türstehern. Wie es zum Streit kam und wie sich dieser entwickelte, wird derzeit noch ermittelt. Ärztliche Hilfe wollten die stark alkoholisierten Brüder laut Polizei nicht in Anspruch nehmen.

In Filderstadt betrat ein männlicher Täter gegen 01.45 Uhr eine Bar in der Nürtinger Straße und schlug ohne Vorankündigung auf einen, an der Theke sitzenden, 24-Jährigen ein. Durch den Faustschlag gegen den Kopf stieß der Geschädigte zudem gegen den Kopf seiner Begleiterin und verletzte auch diese an der Lippe. Laut Polizei verließ der Tatverdächtige anschließend die Örtlichkeit. Nach ersten Zeugenaussagen handelte es sich dabei um keinen Unbekannten. Die Ermittlungen zum Tatverdächtigen wurden durch die Beamten des Polizeireviers Filderstadt übernommen.