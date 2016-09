Leinfelden-Echterdingen (pol) - Auf Bargeld hat es ein Unbekannter abgesehen, der in der Zeit von Montagabend, 19 Uhr bis Dienstag, 13 Uhr, in eine Gaststätte in der Leinfelder Straße, im Stadtteil Echterdingen eingebrochen ist. Durch das Aufhebeln einer Hintertüre verschaffte sich der Langfinger nach Angaben der Polizei Zugang zu den Gasträumen. Hier brach er einen Spielautomaten auf und plünderte ihn aus. Zudem ließ er das Wechselgeld aus dem Bedienungsgeldbeutel und den Inhalt einer Spendendose mitgehen.

Insgesamt fielen ihm dabei mehrere hundert Euro an Bargeld in die Hände. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat nach der Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen. (cw)