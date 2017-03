Kirchheim (pol) - Am Wochenende ist in mehrere Gartenhäuser in der Kleingartenanlage Herdsteiger Seen eingebrochen worden. In der Zeit zwischen Samstagabend, 18.30 Uhr, bis Sonntagmorgen, 8.20 Uhr, drangen die Unbekannten über ein verschlossenes Zugangstor auf das Gelände. Die Täter brachen laut Polizeiangaben sieben Häuschen auf, indem sie die Eingangstüren eintraten beziehungsweise aufhebelten oder eine Fensterscheibe einschlugen.

Bei drei Gartenhäusern gelang es ihnen nicht, gewaltsam einzudringen. Ersten Erkenntnissen nach wurden Alkohol, Zigaretten und eine Winterjacke gestohlen. Die meisten Besitzer müssen noch ermittelt und das Diebesgut festgestellt werden. Der angerichtete Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Kirchheim unter Telefon 07021/5010 erbeten.