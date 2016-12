Kirchheim (pol) - Zwei Fahrzeuge sind in der Nacht zu Dienstag in Kirchheim aufgebrochen worden, bei einem weiteren ist der Täter in der Nacht zuvor gescheitert, so die Polizei. In der Kernerstraße wurden in der Zeit zwischen Montagnachmittag, 16.30 Uhr, bis Dienstagmorgen, acht Uhr, an zwei Transportern stets ein Dreiecksfenster gewaltsam geöffnet. Aus den beiden Fahrzeugen nahm der Unbekannte jeweils ein altes Handy im Gesamtwert von etwa 50 Euro mit. Der Sachschaden beträgt mit rund 400 Euro ein Vielfaches. An einem Chevrolet Klan in der Jahnstraße scheiterte der Täter in der Nacht zu Montag beim Versuch, die hintere rechte Tür aufzubrechen. Es wurde lediglich ein Plastikteil der Tür beschädigt und geringfügiger Schaden angerichtet.

