Nürtingen/Unterensingen (pol) - In nicht einmal einer Stunde mussten Beamte des Polizeireviers Nürtingen am frühen Sonntagmorgen drei betrunkene Autofahrer aus dem Verkehr ziehen. Gegen 6.15 Uhr wurde laut Polizei in der Esslinger Straße in Unterensingen ein 77-jähriger VW-Fahrer angehalten. Ein Test ergab bei ihm einen Wert von über 0,7 Promille. Erheblich unter alkoholischer Beeinflussung standen zwei Fahrer, die kurze Zeit später in der Stuttgarter Straße im Nürtinger Stadtteil Oberensingen gestoppt wurden. Bei einem 30-jährigen Ford-Fahrer ergab ein Test kurz nach 6.30 Uhr einen Wert von weit über einem Promille. Ein ebenso hoher Wert wurde bei einer 27-jährigen Fahrerin eines BMW kurz vor sieben Uhr gemessen. Der 30-Jährige und die Fahrerin mussten nach einer Blutentnahme sofort ihren Führerschein aushändigen. Der 77-Jährige muss ebenfalls mit einem Fahrverbot rechnen.

Anzeige