Filderstadt (pol) - In der Zeit von Samstagabend, 21.00 Uhr, bis zum Sonntagmorgen, neun Uhr, sind im Stadtteil Bernhausen durch einen Unbekannten sechs Fahrzeuge zerkratzt worden, so die Polizei. Die Autos waren am Fahrbahnrand der Schöttlingstraße geparkt. Der Täter zerkratzte mit einem spitzen Gegenstand, vermutlich im Vorbeilaufen, die Pkw. Hierdurch entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Das Polizeirevier Filderstadt bittet unter Telefon 0711/7091-3 um Zeugenhinweise.

