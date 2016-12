Esslingen (pol) - Ein Unbekannter hat in der Zeit zwischen Samstag, 12 Uhr, und Sonntag, 12 Uhr, an sechs Fahrzeugen im Parkhaus am Georg-Christian-von-Kessler-Platz einen Sachschaden von etwa 20.000 Euro verursacht. In diesem Zeitraum zerkratzte er laut Polizeiangaben an den abgestellten Autos der Anwohner mit einem spitzen Gegenstand die Motorhauben und Fahrzeugseiten. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-330 zu melden.

