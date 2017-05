Böblingen (pol) - Am Freitag wurden in einem Parkhaus in der Talstraße kurz nach 18 Uhr sieben geparkte Autos durch Unbekannte beschädigt. Ein VW wurde mit weißer Fassadenfarbe, drei Daimler-Benz und ein Toyota mit brauner Fassadenfarbe bestrichen. An einem weiteren Daimler-Benz

wurde das Mercedes-Emblem abgerissen. Wie die Polizei mitteilte wurde zusätzlich an inem geparkten VW die Heckscheibe eingeschlagen. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen unter der

Telefonnummer 07031 / 13 25 00 in Verbindung zu setzen.

