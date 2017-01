Plochingen/Wendlingen/Nürtingen/Neuhausen (pol) - Am Freitagabend sind der Polizei mehrere Einbrüche im Landkreis Esslingen gemeldet worden. Unbekannte hebelten mit brachialer Gewalt in der Mozartstraße in Plochingen ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. In der benachbarten Lisztstraße stiegen die Täter ebenfalls über ein Fenster ins Gebäude ein. Nach ersten Erkenntnissen, wurde in beiden Fällen nichts entwendet. In der Wendlinger Spinnerstraße wurde versucht die metallene Haustüre eines Dreifamilienhauses aufzuhebeln. Diese hielt dem Einbruchsversuch jedoch Stand und es kam nur zu geringem Schaden. In Nürtingen-Zizishausen wurde die Haustüre einer Einliegerwohnung aufgebrochen. Die Täter durchsuchten mehrere Zimmer. Auch hier wurde nach erster Überprüfung nichts entwendet. In Neuhausen auf den Fildern wurde in die Lagerhalle eines Bauernhofes eingebrochen und verschiedene Maschinen im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Die Polizei sicherte an den verschiedenen Tatorten die Spuren.

