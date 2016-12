Esslingen (pol) - Gerade noch einmal glimpflich ist ein Verkehrsunfall ausgegangen, der sich am Mittwochmorgen, gegen 8.30 Uhr, auf der L 1192 ereignet hat, wie die Polizei berichtet.

Ein 53 Jahre alter Fahrer einer Sattelzugmaschine befuhr die Landstraße von Nellingen in Richtung Esslingen. Auf der Abstiegsstraße Richtung Oberesslingen geriet er wegen gesundheitlicher Probleme nach links, überfuhr mehrere Warnbaken und streifte anschließend im Kurvenbereich einen ordnungsgemäß entgegenkommenden Abschleppwagen, den ein 20-Jähriger steuerte.

Im weiteren Verlauf kam der Sattelzug in der dortigen Kehre wieder nach rechts von der Fahrbahn ab in eine Grünfläche. Nach über 60 Metern Fahrt durch die Grünfläche blieb er schließlich stehen.

Der 53-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in die Klinik gefahren. Der festgefahrene Sattelzug musste mit einem Masterlift geborgen werden. Der am Unfall beteiligte Abschleppwagen war noch fahrbereit. Die Feuerwehr unterstützte mit zwei Fahrzeugen und vier Mann. Sachschaden entstand in Höhe von insgesamt etwa 7.000 Euro.